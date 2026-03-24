العصف المأكول | المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها المكثفة على طول الجبهة الجنوبية وتستهدف مواقع وتجمعات العدو

تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها العسكرية دفاعاً عن لبنان وشعبه، وفي إطار التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر، منفذةً سلسلة واسعة من الاستهدافات التي طالت مواقع عسكرية وتجمعات لجيش العدو على امتداد الحدود الجنوبية.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة أمس الإثنين 23/3/2026 عند الساعة 23:40 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في حي الزهور في بلدة مارون الراس بقذائف المدفعيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 24-03-2026‏

4 شوال 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:10 الثلاثاء 24-03-2026 ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

الثلاثاء 24-03-2026‏

4 شوال 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:30 الثلاثاء 24-03-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بوابة فاطمة على الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة بصليةٍ صاروخيّة.

الثلاثاء 24-03-2026‏

4 شوال 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:20 الثلاثاء 24-03-2026 رادار مغدال تيفن جنوب مستوطنة معالوت ترشيحا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

الثلاثاء 24-03-2026‏

4 شوال 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:20 الثلاثاء 24-03-2026 مرابض مدفعيّة العدوّ الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

الثلاثاء 24-03-2026‏

4 شوال 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:20 الثلاثاء 24-03-2026 مرابض مدفعيّة العدوّ الإسرائيلي في عين هاكوفشيم مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

الثلاثاء 24-03-2026‏

4 شوال 1447 هـ

المصدر: الاعلام الحربي