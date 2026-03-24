ايران | حرس الثورة الإسلامية يعلن تنفيذ الموجة 78 من عملية “الوعد الصادق 4” واستهداف مواقع إسرائيلية وأمريكية

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية عن تنفيذ الموجة الثامنة والسبعين من عملية “الوعد الصادق 4″، التي استهدفت الليلة مواقع للمعتدين الأمريكيين والصهاينة، وذلك بدعم شعبي واسع وبصواريخ المقاتلين في الميدان.

وجاء في بيان، أصدره الحرس الثوري، فجر اليوم الثلاثاء، أن العملية نُفذت تحت المطر، وحملت الرمز المقدس “يا دليل المتحيّرين”، وأُهديت إلى أبناء الشعب في المناطق الشرقية من البلاد، بما يشمل محافظات خراسان الشمالية والرضوية والجنوبية، إضافة إلى سيستان وبلوشستان.

وأوضح الحرس أن الموجة شملت استهداف مواقع في إيلات وديمونا وشمال تل أبيب، إلى جانب قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة، مؤكدًا أنها أصيبت بدقة عالية باستخدام منظومات “عماد” و”قدر” متعددة الرؤوس، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة الانتحارية.

وشدد البيان على أن حرس الثورة يتعامل مع المعتدين عبر عمليات ذات تأثير مباشر، مشيرًا إلى أن معظم وحداته القتالية إلى جانب قوات التعبئة (البسيج) لم تدخل بعد ساحة المواجهة، وأن دخولها عند الضرورة سيجعل المعركة أكثر حدّة ويضع الأعداء أمام مصير لا مفر منه.

وأكد الحرس أن تحركات العدو ومحاولاته لتعويض خسائره وتغيير مسار الحرب في الساعات القادمة مرصودة بدقة، متوعدًا برد قاسٍ وسريع يطال الآمرين والمنفذين وكل من يقف خلف أي عدوان أو جريمة على مختلف المستويات.

