“الموجة 76” من عملية “الوعد صادق 4”: مواصلة تقويض البنى التحتية العسكرية للأعداء

أعلنت حرس الثورة الإسلامية في ايران عن “الموجة 76” من عملية “الوعد صادق 4″، تحت شعار «يا أبا عبدالله الحسين عليه السلام» ضد أهداف أمريكية وصهيونية.

وجاء في بيان الحرس أنه “استمرارًا لتقويض البنى التحتية العسكرية للأعداء المتحاربين، تم استهداف قواعد الظفرة، فيكتوريا، الأسطول الخامس البحري، وملك سلطان بصواريخ «قيام» بالوقود السائل و«ذوالفقار» بالوقود الصلب بشكل فعال.”

وتابع البيان “البنى التحتية للجيش الصهيوني في عسقلان، تل أبيب، حيفا، مستعمرة گوش دان، وأشدولان في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة تم استهدافها بصواريخ ثقيلة موجهة و«قيام» بالوقود السائل و«خيبرشکن» حتى لحظة الاصطدام”.

ولفت البيان إلى أن “الإطلاق المستمر للصواريخ والطائرات الإيرانية، مع تجاوز أنظمة الدفاع المتقدمة للأعداء وتحقيق إصابات فعالة وشاملة للأهداف الاستراتيجية، دحض ادعاءات المسؤولين الأمريكيين والصهاينة حول تدمير القدرات الصاروخية والبحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

أكد البيان استمرار العملية في هذه الموجة بقوة، وأنه “سيتم الإعلان عن نتائجها للشعب الإيراني الكريم”.

المصدر: موقع المنار