“نيويورك تايمز”: مخاوف من استنزاف الصواريخ الاعتراضية لدى “إسرائيل” مع استمرار الحرب

حذّرت صحيفة نيويورك تايمز من أنّ المخاوف تتزايد بشأن استنزاف مخزون الجيش “الإسرائيلي” من الصواريخ الاعتراضية، مرجّحةً أن تتفاقم هذه الأزمة في الأسابيع المقبلة في حال استمرار الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ القلق لا يقتصر على حجم الدمار الذي طال مناطق مثل ديمونا و عراد، بل يتعداه إلى اعتراف الجيش “الإسرائيلي” بمحاولته اعتراض صواريخ إيرانية، في ظل الحديث عن إخفاقات في عملية التصدي لها.

ولفتت إلى أنّ هذه الإخفاقات أثارت تساؤلات جدية حول فعالية منظومة الدفاع الصاروخي “الإسرائيلية” وقدرتها على توفير الحماية في حال استمرار وتيرة الهجمات.

وفي السياق، نقل موقع سيمافور عن مسؤول أميركي أنّ “إسرائيل” أبلغت واشنطن بأن مخزونها من صواريخ الاعتراض المخصصة للتصدي للصواريخ الباليستية بدأ بالنفاد.

وأضاف المسؤول أنّ الولايات المتحدة كانت على علم منذ أشهر بتراجع القدرة الدفاعية الصاروخية “الإسرائيلية”، مشيراً إلى أنّه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستتجه إلى تزويد “إسرائيل” بمزيد من هذه الصواريخ أو مشاركتها جزءاً من مخزونها.

المصدر: نيويورك تايمز