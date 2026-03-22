    بزشكيان يرد على ترامب: سنرد على التهديدات المتهورة بحزم في الميدان

      رد الرئيس الايراني مسعود بزشکیان على تخرصات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن “مهلة الـ 48 ساعة”، بالتأكيد على أن إيران سترد على الهذيان والتهديدات المتهورة بحزم في الميدان.

      وكتب الرئيس بزشكيان اليوم الأحد في تغریدة له على منصة “إكس”، رداً على تخرصات الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بشأن مهلة 48 ساعة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز: إن وهم محو وإزالة إيران من الخریطة يعكس حالة الإحباط والیأس والعجز أمام إرادة شعب يصنع التاريخ. إن التهديد والاغتيال يجعلان الشعب الإيراني أكثر تماسكاً.

      وقال: إن مضيق هرمز مفتوح أمام سفن جميع الدول باستثناء المعتدين على الأراضي الإيرانية. وأكد رئيس الجمهوریة: سنرد على الهذيان والتهديدات المتهورة بحزم في الميدان.

      المصدر: قناة العالم

      بالفيديو | «حنظلة» ينشر خرائط البنى التحتية للمياه والكهرباء لدى الكيان الصهيوني

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية الأحد 22 | 03 | 2026

      الجيش الإيراني يستهدف مطار "بن غوريون" بطائرة مسيرة متطورة من طراز «آرش‑2»

