تصعيد غير مسبوق للمقاومة.. ضربات صاروخية ومسيّرات تطال تجمعات وعمق مواقع الاحتلال على امتداد الجبهة

تواصل المقاومة الإسلامية – حزب الله تصديها للعدوان الإسرائيلي على لبنان، مستهدفةً قواعده العسكرية وتجمعات جنوده عند الحدود مع لبنان وفي الداخل الفلسطيني المحتل.

واستهدفت المقاومة تجمعاً لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي عند تلة الخزّان في بلدة العديسة الحدودية بصلية صاروخية. كما استهدفت تجمعاً آخر في جبل وردة في بلدة مركبا الحدودية بصلية صاروخية، وفي تل أبو ماضي في بلدة الضهيرة الحدودية بصلية صاروخيّة، بالتزامن مع تجمع آخر في البلدة.

وشملت الاستهدافات أيضاً تجمعات لجنود وآليات العدو في تلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة، حيث جرى قصفها بصلية صاروخية، ثم بقذائف مدفعية، قبل استهدافها مجدداً للمرة الثالثة بصلية صاروخية، إلى جانب استهداف تجمع آخر في مشروع الطيبة بصلية صاروخية، وتجمع في بلدة مروحين الحدودية بصلية صاروخية.

كما طالت العمليات تجمعات للعدو في خربة الكسيف جنوب غرب بلدة الطيبة بقذائف مدفعية، وفي مدينة الخيام بصلية صاروخية، إضافة إلى موقع الحمامص المستحدث جنوب المدينة بصلية صاروخية، ووادي العصافير جنوبها بصلية مماثلة.

واستهدفت المقاومة أيضاً تجمعاً لجنود وآليات العدو في بلدة الطيبة بصاروخ نوعي، وتجمعاً آخر في محيط معتقل الخيام بصاروخ ثقيل. كما استُهدف تجمع لجنود العدو في موقع حانيتا مقابل بلدة علما الشعب بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وتجمع آخر في مستوطنة أفيفيم بسرب مماثل.

وشملت العمليات كذلك استهداف تجمعات في خربة المنارة مقابل بلدة حولا بصلية صاروخية، وفي ثكنة أفيفيم وثكنة راموت نفتالي بسرب من المسيّرات الانقضاضية، إضافة إلى استهداف تجمع في مستوطنة مسكاف عام بصلية صاروخية، وموقع مسكاف عام بصلية مماثلة، قبل استهدافه مجدداً بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

كما استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود العدو في تلة العويضة في بلدة العديسة بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وتجمعاً آخر في مدينة الخيام بصلية صاروخية، إلى جانب استهدافات متكررة لتجمعات في مشروع الطيبة بصلات صاروخية متتالية.

وامتدت العمليات لتشمل تجمعات في جل الحمار جنوب بلدة العديسة، وموقع المرج مقابل بلدة مركبا، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة، ومستوطنة المطلة، وثكنة برانيت، وجميعها بصلات صاروخية.

كما استُهدفت تجمعات للعدو في منطقة الرندة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة الحدوديتين، وفي الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون بقذائف مدفعية، ثم بصلية صاروخية للمرة الثانية، إضافة إلى استهداف الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل علما الشعب بصلية صاروخية.

وشملت الاستهدافات أيضاً مواقع وتجمعات جنوب غرب بلدة علما الشعب، وشرق مدينة الخيام، وشرق بلدة الناقورة، وفي جديدة ميس الجبل، وغابة عيترون، وشمال شرق بلدة مارون الراس، إضافة إلى محيط معتقل الخيام وشرقه، وذلك بصلات صاروخية وقذائف مدفعية.

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة ديشون بصلية صاروخية، كما استهدفوا مستوطنة المنارة بصلية صاروخية، ومستوطنة زرعيت بصلية صاروخية.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية – حزب الله موقع رأس الناقورة بصلية صاروخية، كما استهدفت ثكنة أفيفيم (3 مرات) بصلية صاروخية.

وشملت العمليات أيضاً استهداف موقع بركة ريشا مقابل بلدة يارين الحدودية بصلية صاروخية، وموقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب الحدودية بصلية صاروخية.

كما استُهدفت قاعدة ناحل غيرشوم جنوب راموت نفتالي بسرب من المسيّرات الانقضاضية، إضافة إلى استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بصلية صاروخية.

واستهدفت المقاومة كذلك ثكنة هونين بصلية صاروخية.

المصدر: الاعلام الحربي