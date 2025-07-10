لبنان

العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان

يواصل العدو الاسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، لفتت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “مدفعية العدو الاسرائيلي استهدفت صباح الخميس أطراف بلدة شبعا جنوب لبنان”.

من جهة ثانية، لفتت الوكالة الى ان “مسيّرة أسرائيلية استهدفت قرابة الثانية والربع من بعد منتصف ليل الاربعاء -الخميس، على دفعتين على مقهى ومحل لاشغال الالمينيوم ضمن مبنى في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية وتسببت الغارتان في إلحاق أضرار مادية في المكان، ولم يفد عن وقوع إصابات”، وتابعت أن “المكان المستهدف، سبق واستهدف بعدوان مماثل قبل فترة”.

وذكرت الوكالة ان “جيش العدو الاسرائيلي ألقى مساء الاربعاء قنبلتين حارقتين على سهل مرجعيون تحت تلة حمامص ، مثلث ابو زينب”.

واشارت الوكالة الى ان “جيش العدو استهدف مساء الاربعاء أطراف بلدة يارون بقذيفتين مضيئتين”.

ويواصل العدو الاسرائيلي بشكل شبه يومي خرقه للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، الامر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات الجدية حول الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام