عربي وإقليمي

حرب الإبادة الصهيونية تتواصل في غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ643 على التوالي عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد العديد من المواطنين وإصابة العشرات بغارات إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار على مناطق عدة من قطاع غزة، منذ فجر الخميس”، واشارت الى ان “دبابات الاحتلال نفذت توغلا مفاجئا صباح الخميس محيط البئر التركي والمسلخ جنوب خانيونس، وسط إطلاق نار وقنابل غاز تجاه خيام النازحين ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق”.

وأكدت المصادر “استشهاد 16 مواطنا بينهم نساء وأطفال وأصابة آخرون بمجزرة إسرائيلية استهدف مواطنين كانوا ينتظرون استلام مكمل غذائي في دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع”، وتابعت “قصفت مدفعي الاحتلال محيط منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة”، واضافت “نسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة”، وقالت “استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون فجر الخميس جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو جلد في مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

وذكرت المصادر ان “الطفل يوسف حسن العمور استشهد متأثرًا بإصابته بقصف إسرائيلي لسيارة مدنية قرب مفترق أصداء بخان يونس أمس والذي أدى إلى 4 شهداء في حينه”، وتابعت “ارتقى شهيد في قصف إسرائيلي على منزل عائلة ثابت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد المواطن عبد الجليل خطاب وأكرم الديراوي من منطقة الزوايدة إثر قصف الاحتلال سيارتهما بالقرب من مدينة “أصداء” في خانيونس جنوبي قطاع غزة مساء الاربعاء”.

وقالت المصادر “استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون منتصف الليل جراء قصف الاحتلال خيام النازحين بالقرب من بئر 19 في منطقة المواصي غربي خان يونس”، وأفادت “بوصول شهيد و14 إصابة بينهم 7 بحالة خطيرة الى مستشفى العودة بالنصيرات، حيث جرى تحويلهم لمستشفيات المحافظة الوسطى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لتجمع المواطنين بالقرب من مطعم الرزي في منطقة السوق بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

وتشن قوات العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- أكثر من 57,680 شهيدًا، و137,409 جريحًا، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام