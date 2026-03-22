رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني يعلن عن حصيلة العدوان الصهيوني الأميركي

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني حسين كوليوند أنه “منذ بداية حرب رمضان وحتى الآن، تعرّض 81 ألفًا و365 وحدة مدنية لهجوم العدو الصهيوني والأمريكي”.

إضافة إلى ذلك، تعرّض للهجوم “61 ألفًا و555 وحدة سكنية، و19 ألف وحدة تجارية، و275 مركزًا صحيًا وعلاجيًا، و498 مدرسة، و17 فرعًا وقاعدة للهلال الأحمر استُهدفت بشكل مباشر، كما تم الهجوم على 48 سيارة إسعاف و43 سيارة إغاثة”، بحسب كوليوند.

وأكد أن جمعية الهلال الأحمر “تعمل على مدار الساعة، ومن بين 4 ملايين متطوع في البلاد، هناك 100 ألف منهم يشكّلون فرقًا مدربة للاستجابة السريعة، ويتواجدون في موقع أي حادث في أقل من أربع دقائق”.

المصدر: موقع المنار