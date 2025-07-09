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حماس: نواصل جهودنا المكثفة لإنهاء العدوان وتخفيف معاناة أهلنا

قالت حركة حماس إن “النقاط الجوهرية في مفاوضات وقف إطلاق النار لا تزال قيد التفاوض، وفي مقدّمتها: تدفّق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار”.

وأكدت الحركة في بيان لها مساء الاربعاء أن “قيادة الحركة تواصل جهودها المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعيًا للتوصّل إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان ويُؤمّن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة”.

وأضافت الحركة أنه في “إطار حرصها على إنجاح المساعي الجارية، أبدت الحركة المرونة اللازمة ووافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى”، وتابعت “على الرغم من صعوبة المفاوضات حول هذه القضايا حتى الآن بسبب تعنت الاحتلال، فإننا نواصل العمل بجدّية وبروح إيجابية مع الوسطاء لتجاوز العقبات وانهاء معاناة شعبنا وضمان تطلعاته في الحرية والأمن والحياة الكريمة”ز

من جهته، قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم إن “الحركة معنية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بأقرب فرصة ممكنة، حرصًا على الشعب الفلسطيني ومستقبله في قطاع غزة”، وأضاف أنه “منذ اليوم الأول للمفاوضات، تسعى الحركة لهذا الهدف، لكن لا يمكن القبول بتأبيد الاحتلال أو تسليم شعبنا للعيش في معازل تحت سيطرة الاحتلال، تشبه معسكرات الاعتقال النازية”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام