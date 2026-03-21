بالفيديو… دمار كبير في “ريشون لتسيون” جراء صاروخ ايراني

استهدف صاروخ أطلق من الجمهورية الإسلامية الايرانية اليوم السبت مبنى في ريشون لتسيون، جنوب “تل أبيب”، إلى إحداث أضرار كبيرة في المكان المستهدف.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه بيان رقم 37 الصادر عن العلاقات العامة للجيش الايراني في ساعات فجر اليوم، “استهداف طائرات مسيّرة تابعة للجيش الإيراني البنى التحتية العسكرية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك خزانات الوقود ومواقع تمركز طائرات التزوّد بالوقود الخاصة بالمقاتلات، في مطار بن غوريون”.

وأوضح البيان أنه “رغم الرقابة المشددة التي يفرضها الكيان الصهيوني، فإن الهجمات المتكررة للجيش والحرس الثوري على المنشآت العسكرية أثّرت بشكل كبير على عمليات تزويد الطائرات بالوقود، والخدمات الجوية، وحركة الطيران في مطار بن غوريون، إضافة إلى إعاقة تنقل القوات العسكرية، ما اضطرهم إلى استخدام السكك الحديدية، وهو ما قد يعرّض حياة المدنيين للخطر”.

كما أكد البيان أن “وجود بنك أهداف واسع ومتكامل داخل الأراضي المحتلة يمنح القوات المسلحة القدرة على مواصلة الهجمات بالطائرات المسيّرة، وأن هذه العمليات والضربات المؤثرة ستستمر بعمق داخل تلك الأراضي حتى إزالة التهديد عن الشعب الإيراني. ويُعد مطار بن غوريون، إلى جانب احتضانه خزانات وقود وطائرات تزويد، موقعاً لتمركز وحدات خاصة ومنشآت تابعة لسلاح الجو، إضافة إلى قربه من الصناعات الجوية ومراكز صيانة المقاتلات التابعة للجيش الصهيوني”.

