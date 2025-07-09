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النونو: حماس تبدي مرونة عالية بالمفاوضات الجارية في الدوحة

قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو إن “الحركة وافقت على إطلاق سراح 10 أسرى الإسرائيليين من الموجودين في غزة لضمان تدفق الإغاثة ووقف العدوان”.

وأوضح النونو في حديث له الاربعاء أن “حماس تبدي مرونة عالية في المفاوضات الجارية حاليا بالدوحة، وتتجاوب مع الوسطاء”، وأشار إلى أن “الجولة الحالية من المفاوضات تشهد تحديات كبيرة”.

وأكد النونو أن “موقف الحركة ثابت فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية لأي اتفاق مع الاحتلال وعلى رأسها الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف العدوان بشكل شامل”.

وشدد النونو على “أهمية الضمانات الدولية”، وأكد أن “الولايات المتحدة الأمريكية تملك مفاتيح الضغط الحقيقية على إسرائيل لإنهاء الحرب إذا توفرت لديها الإرادة السياسي”، وأكد أن “الجهة الوحيدة القادرة على فرض وقف الحرب على الاحتلال هي الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع النونو أن “واشنطن تقدم لإسرائيل الغطاء السياسي والإعلامي والدعم اللازم لمواصلة الحرب على غزة، ومع ذلك فإن امتلاكها الإرادة السياسية يشكل ضمانة كافية لإجبار إسرائيل على الالتزام بأي اتفاق يتم التوصل إليه”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام