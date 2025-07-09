عربي وإقليمي

“القسام”: تنفيذ عملية جديدة بخانيونس ومحاولة أسر جندي صهيوني

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان لها الاربعاء إنّها تمكنت صباح الثلاثاء، من الإغارة على تجمّع لجنود وآليات العدو الاسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت القسام “استهداف دبابة ميركافا وناقلة جند صهيونيتين بقذائف الياسين 105 في خانيونس”، واضافت ان “مجاهديها رصدوا هبوط الطائرات المروحية لإجلاء الجنود بعد عملية الإغارة في خانيونس”، ولفتت إلى أن “المجاهدين حاولوا أسر أحد الجنود، لكن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك فقاموا بالإجهاز عليه واغتنام سلاحه”.

وكانت كتائب القسام، أعلنت في وقت سابق الاربعاء تمكنها من تفجير منزل مفخخ مسبقًا بقوة صهيونية في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان الصهيوني على غزة في محاور مختلفة، عبر الكمائن النوعية وإيقاع خسائر كبيرة في صفوفها.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام