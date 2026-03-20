ايران للمعتدين: نرصد أماكن تواجدكم ولن تكون الأماكن السياحية في العالم آمنة لكم

أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية عن “رصد المسؤولين والطيارين والجنود لدى الأعداء”، مؤكداً “مواصلة الهجمات الفاعلة ضد الأعداء بإرادة قوية”.

وتابع المتحدث “بشكل أقوى مما مضى، لن يطول الوقت حتى نخرج الأعداء من مخابئهم وملاجئهم، وننزل بهم العقاب الذي يستحقونه على تطاولهم”.

كذلك، توجه المتحدث للمعتدين بالقول “من الآن فصاعدًا، وبناءً على معلوماتنا عنكم، لن تكون الأماكن السياحية والترفيهية في العالم آمنة لكم أيضًا. قادتنا لا يختبئون في الملاجئ كمسؤولي الكيان الإسرائيلي والأمريكيين”.

