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القسام: محاولة أسر جندي إسرائيلي شرق خانيونس تنتهي بقتله واغتنام سلاحه بعد اشتباك مباشر

نفذ مجاهدو كتائب القسام صباح اليوم هجومًا على تجمع لجنود وآليات الاحتلال في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مستهدفين دبابة من طراز “ميركافا” وناقلة جند صهيونية بقذائف “الياسين 105”. كما تم استهداف حفّارين عسكريين بنفس القذائف.

تقدم المجاهدون بعدها نحو جنود الاحتلال واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة، محاولين أسر أحدهم، لكن الظروف الميدانية حالت دون ذلك، فتمّ القضاء عليه واغتنام سلاحه، بينما رُصد هبوط طيران مروحي لإخلاء المصابين.

وفي سياق العمليات، أكد مجاهدو القسام استهداف جرافة صهيونية من نوع “D9” بواسطة عبوة “شواظ” بطريقة العمل الفدائي في منطقة معن جنوب خانيونس بتاريخ 24 يونيو 2025.

كما أكد المجاهدون تفجير منزل مفخخ كان معدًا مسبقًا لاستهداف قوة راجلة من جيش الاحتلال، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في حارة البيوك وسط خانيونس بتاريخ ذاته.

المصدر: الاعلام العسكري