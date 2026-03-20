معارضة شديدة في الكونغرس لطلب تمويل إضافي للحرب على إيران

ووجه طلب الجيش الأميركي الحصول على تمويل إضافي بقيمة 200 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران بمعارضة شديدة في الكونغرس الأميركي، إذ شكك الديمقراطيون وحتى بعض الجمهوريين في الحاجة إلى هذه الأموال بعد المخصصات الضخمة التي قُدّمت للدفاع العام الماضي.

وأكد مسؤول أميركي تقريراً نشرته صحيفة «واشنطن بوست» بأنّ وزارة الحرب طلبت من البيت الأبيض الموافقة على طلب موجَّه إلى الكونغرس بقيمة تزيد على 200 مليار دولار لتمويل الحرب في إيران.

ولم يرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد طلباً إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب للموافقة على هذا المبلغ الضخم، في حين أوضحت إدارته أنّ الرقم قد يتغير.

وفي هذا الصدد، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في مؤتمر صحافي الخميس: «أعتقد أن هذا الرقم قد يتغير بطبيعة الحال، فقتل الأشرار يتطلب أموالاً».

وأضاف أنّ إدارة ترامب ستعود إلى الكونغرس وأعضائه لضمان الحصول على التمويل المناسب لما أُنجز خلال الحرب، «ولما قد نضطر إلى القيام به في المستقبل».

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الحرب على إيران ستكون الأغلى تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة منذ الحروب الطويلة ‌في العراق وأفغانستان.

وأبلغ مسؤولو الإدارة المشرّعين بأن الأيام الستة الأولى من الحرب مع إيران، التي بدأتها الولايات المتحدة و”إسرائيل” يوم 28 شباط، زادت تكلفتها على 11 مليار دولار.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن الحرب لا تحظى بشعبية، إذ لا يؤيدها سوى واحد من كل أربعة أميركيين تقريباً.

المصدر: الوكالة الفرنسية