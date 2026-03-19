الرئيس بري اعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر: مدعوون إلى التماس الوحدة والتضامن والتماسك فهي سبيل الخلاص لحفظ لبنان

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه “وبسبب الظروف الراهنة جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان اعتذاره عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر” .
على صعيد آخر، ولمناسبة حلول عيد الفطر والدعوات إلى إلتماس هلال العيد ، قال الرئيس بري : “الفطر هذا العام عيداً مغمساً بدماء الأطفال والنساء والأبرياء الذين تلاحقهم آلة العدوان الإسرائيلي ، ومعمودية لا تنتهي نزوحاً لأكثر من مليون لبناني عن ديارهم وقراهم ومدنهم بغير حق” .
وأضاف الرئيس بري : للنازحين للصامدين ، للمُضيفين في هذه اللحظات التي نودع ويودعون فيها شهر رمضان ، شهر الصبر والإحتساب كما يودعون ونودع فيها فلذات الأكباد ويلتمس الصائمون هلال الفطر ، مدعوون إلى إلتماس الوحدة والتضامن والتماسك، فهي سبيل الخلاص لحفظ لبنان”.