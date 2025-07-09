لبنان

رئيس الحكومة يتفقّد مراكز الامتحانات الرسمية في بيروت برفقة الوزيرة كرامي

قام رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بجولة تفقدية في عدد من مراكز الامتحانات الرسمية في بيروت، برفقة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، للاطلاع على سير الامتحانات والظروف التنظيمية والإدارية المحيطة بها.

استُهلّت الجولة من مركز سرطان الأطفال، حيث يتقدّم عدد من التلاميذ المصابين بالسرطان للامتحانات الرسمية. واطّلع الرئيس سلام على الترتيبات الخاصة التي أُعدّت لهم، موجهًا التحية لشجاعتهم وإصرارهم على مواصلة التعليم رغم التحديات الصحية.

كما شملت الجولة كلًّا من مدرسة شكيب أرسلان الرسمية، ومدرسة ابتهاج قدوره المتوسطة المختلطة، حيث التقى سلام بعدد من التلامذة والهيئات الإدارية والتعليمية، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول تنظيم الامتحانات لهذا العام.

وفي تصريح له خلال الجولة، قال رئيس الحكومة: “التلاميذ هم أولادنا جميعًا، وأملنا في بناء المستقبل. نهنّئهم لوصولهم إلى هذه المرحلة، رغم الصعوبات التي رافقت العام الدراسي، من التحديات اللوجستية إلى تداعيات الحرب، فضلًا عن الظروف التي واجهها الأساتذة والكادر التعليمي”.

وأضاف: “إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها، رغم كل الظروف، هو رسالة واضحة بأن الدولة تستعيد عافيتها، تمامًا كما أجرينا الانتخابات البلدية، وكما نستعد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.

وفي رسالة خاصة إلى تلامذة الجنوب وذويهم، أكّد الرئيس سلام أن “أي تطورات أمنية ـ لا قدّر الله ـ سيتم أخذها بعين الاعتبار”، مشيرًا إلى أن “وزيرة التربية ستتوجه شخصيًا إلى الجنوب غدًا لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان إلى سلامة التلاميذ”.

المصدر: الوكالة الوطنية