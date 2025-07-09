لبنان

العلامة فضل الله استقبل السفير بخاري والعريضي ووفدًا باسم الحريري ومعزّين بوفاة والدته

استقبل العلامة السيد علي فضل الله، في مكتبه بحارة حريك، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، الذي قدّم التعازي بوفاة والدته، السيدة الفاضلة نجاة نور الدين، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان. وقد جرى خلال اللقاء التداول في تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل العلامة فضل الله عددًا من الشخصيات التي قدّمت واجب العزاء، في مقدمها الوزير السابق غازي العريضي، والوزير السابق طراد حمادة، ووفد باسم الرئيس سعد الحريري ضم مستشاره للشؤون الإسلامية الشيخ علي الجناني، ومستشاره الإعلامي حسين الوجه.

المصدر: الوكالة الوطنية