لبنان

بري بحث مع ميقاتي في المستجدات السياسية واستقبل الحوت

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد، وآخر المستجدات السياسية والميدانية.

كما استقبل الرئيس بري، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، محمد الحوت، الذي أطلعه على أوضاع الشركة والظروف التي تعمل فيها، لا سيما في المرحلة الراهنة، ودورها في تأمين استمرارية التواصل بين لبنان والعالم الخارجي. ونوّه بري بجهود الشركة، رئيسًا وإدارةً وموظفين، في الحفاظ على هذا الدور الوطني.

وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري مدير مكتب المرجع الديني سماحة آية الله السيد علي السيستاني في لبنان، الحاج حامد الخفاف.

وفي سياق منفصل، تلقى بري برقية شكر من نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون.

المصدر: الوكالة الوطنية