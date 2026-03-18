شبكة الميادين الإعلاميّة تتقدم بأخلص عبارات المواساة إلى قناة المنار اللبنانيّة باستشهاد الزميل محمد شرّي وزوجته



تقدمت شبكة الميادين الإعلاميّة بأخلص عبارات المواساة إلى قناة المنار اللبنانيّة باستشهاد الزميل محمد شرّي وزوجته.

واضافت في بيان :” الأستاذ محمد شري مثال حقيقي للإعلامي المجتهد والمثابر بالتزام إنساني وسياسي عميق وبدماثة أخلاق نادرة”.

وتابعت:” تفتقده العائلة الإعلاميّة اللبنانيّة والعربيّة وليس فقط أسرته الصحافيّة وقناته المنار الرائدة”.

واضافت :”الميادين على ثقة من أن الشهيد سيخلد كاسم إعلامي مقاوم رائد وأن قناته المنار باقية ثابتة صلبة رمز للإعلام المقاوم”.

الميادين بجميع أبنائها تشعر بالحزن على استشهاد الأستاذ محمد شري وتتقدم بأخلص تعازيها لزميلاتها وزملائها في قناة المنار

المصدر: بيان