المجلس الشيعي ينعى الإعلامي الشهيد محمد شري وزوجته

نعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإعلامي محمد شري الذي استشهد وزوجته فجر اليوم الأربعاء في العدوان الإسرائيلي الغادر على منطقة زقاق البلاط.

وجاء في بيان النعي “كان الشهيد محمد شرّي قامة اعلامية وطنية ومحللا بارزا في الشؤون اللبنانية والعربية والدولية ،وشخصية اجتماعية دمثة، ومحاوراً لبقاً في هذه الشؤون. وقد خسرته الساحة الاعلامية والوطنية ولجنة الطوارئ في المجلس الشيعي، في وقت كان يتماثل فيه للشفاء بعد عملية جراحية اجراها مؤخراً”.

وإذ أدان المجلس هذا الاجرام الصهيوني الذي يطاول الإعلاميين ومؤسساتهم، طالب “وزارة الاعلام والمؤسسات الاعلامية اللبنانية والعربية والدولية بإدانة هذه الاعتداءات واتخاذ الاجراءات الدولية الحاسمة بحق الكيان الصهيوني لردعه عن هذا الاجرام”.

كما توجه المجلس ولجنة الطوارئ في المجلس بخالص العزاء الى عائلة الشهيد والاسرة الاعلامية وقناة المنار.

