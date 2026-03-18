الأربعاء   
   18 03 2026   
   28 رمضان 1447   
   بيروت 12:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الجيش الإيراني: الردع تعزّز ونتائج المواجهة سترسم واقعًا جديدًا

      أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد كرمي نيا، أن الجمهورية الإسلامية رفعت من مستوى قدراتها الردعية بما يعزز أمنها القومي في مواجهة التهديدات الخارجية.

      وقال كرمي نيا، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن “مسار المواجهة الجارية يراكم خبرات ميدانية من شأنها أن تزيد من قوة إيران العسكرية وترسخ قدرتها على الردع”.

      وشدد على أن “نتائج الحرب لن تبقى محصورة في بعدها العسكري، بل ستفرض واقعًا جيوسياسيًا جديدًا في المنطقة”، مؤكدًا أن “دول الإقليم لن تسمح للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بدفع المنطقة نحو حروب واسعة أو إبقائها في دائرة الفوضى”.

      ولفت إلى أن “الجيش الإيراني سيعتمد خلال الأيام المقبلة أسلحة أكثر تطورًا، في إطار مواصلة الرد على مجريات المواجهة”.

      المصدر: موقع المنار

