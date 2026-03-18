الجيش الإيراني: الردع تعزّز ونتائج المواجهة سترسم واقعًا جديدًا

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد كرمي نيا، أن الجمهورية الإسلامية رفعت من مستوى قدراتها الردعية بما يعزز أمنها القومي في مواجهة التهديدات الخارجية.

وقال كرمي نيا، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن “مسار المواجهة الجارية يراكم خبرات ميدانية من شأنها أن تزيد من قوة إيران العسكرية وترسخ قدرتها على الردع”.

وشدد على أن “نتائج الحرب لن تبقى محصورة في بعدها العسكري، بل ستفرض واقعًا جيوسياسيًا جديدًا في المنطقة”، مؤكدًا أن “دول الإقليم لن تسمح للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بدفع المنطقة نحو حروب واسعة أو إبقائها في دائرة الفوضى”.

ولفت إلى أن “الجيش الإيراني سيعتمد خلال الأيام المقبلة أسلحة أكثر تطورًا، في إطار مواصلة الرد على مجريات المواجهة”.

المصدر: موقع المنار