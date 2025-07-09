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عراقجي يلتقي محمد بن سلمان في جدة: تأكيد على الحوار وتعزيز الاستقرار في المنطقة

بحث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء في جدة، التطورات الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتثبيت الأمن والاستقرار.

وأعرب ولي العهد السعودي خلال اللقاء عن أمله في أن يُسهم وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني في تهيئة الظروف لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، مشددًا على موقف المملكة الداعم للحوار والوسائل الدبلوماسية لحل النزاعات.

من جانبه، شكر وزير الخارجية الإيراني المملكة العربية السعودية على موقفها المدين للهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، مثمّنًا جهود ولي العهد في دعم الاستقرار الإقليمي.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، عقد عراقجي اجتماعًا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وخلال اللقاء، أعرب عراقجي عن شكره للحكومة السعودية على حسن تنظيم موسم الحج لهذا العام، وعلى دعمها القيّم في تسهيل عودة الحجاج الإيرانيين في ظل التحديات التي واجهوها نتيجة العدوان العسكري الصهيوني على إيران.

وأكد وزير الخارجية الإيراني التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعزيز علاقاتها مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار عراقجي إلى الموقف الموحد للدول الإقليمية والإسلامية في إدانة العدوان العسكري من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، مؤكدًا المسؤولية المشتركة التي تتحملها دول المنطقة في مواجهة التهديدات الناجمة عن النزعات التوسعية والحربية للكيان الإسرائيلي.

كما أدان بشدة استمرار جرائم القتل والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار احتلال الأراضي الإسلامية، والاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على لبنان وسوريا، مشيرًا إلى صمت وتقاعس مجلس الأمن الدولي، واصفًا هذا الواقع بأنه أحد الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن في المنطقة.

وقال عراقجي إن مسؤولية داعمي ومؤيدي ومبرري جرائم الكيان الصهيوني العنصري باتت واضحة.

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء على الموقف المبدئي لبلاده وعدد من دول المنطقة في إدانة العدوان وانتهاك وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، مشددًا على أهمية بذل مزيد من الجهود لمنع التصعيد، ومعلنًا استعداد المملكة لتقديم أي دعم ممكن في هذا الاتجاه.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في جدة.

وفي تغريدة نشرها على حسابه في منصة “إكس”، قال وزير الدفاع السعودي: “التقيت وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور عباس عراقجي”، وأضاف: “استعرضنا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، كما ناقشنا تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

بقائي: محادثات عراقجي مع المسؤولين السعوديين كانت مثمرة

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، محادثات وزير الخارجية عباس عراقجي مع كبار المسؤولين السعوديين بأنها كانت “مثمرة”.

وفي تصريحات أدلى بها مساء الثلاثاء، خلال مرافقة عراقجي في طريقه إلى البرازيل لحضور قمة “البريكس”، أوضح بقائي أن الوزير العراقي أجرى توقفًا قصيرًا في جدة، التقى خلاله بولي العهد السعودي، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع.

وأكد أن المحادثات تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين طهران والرياض، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية، واصفًا اللقاءات بأنها كانت إيجابية وبنّاءة.

المصدر: وكالة ارنا