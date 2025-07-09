عربي وإقليمي

الاحتلال يواصل عمليات الهدم والاعتقال والاقتحامات في الضفة الغربية والقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات الهدم والاقتحام والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، مخلفة دمارًا واسعًا في الممتلكات ومزيدًا من المعاناة بين صفوف الفلسطينيين.

هدم 6 منازل في رام الله ونابلس والقدس

في بلدة شقبا شمال غرب رام الله، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة منازل مأهولة بالسكان وبعضها قيد الإنشاء، بعد أن اقتحمت البلدة معززة بجرافات عسكرية.

وفي بلدة روجيب شرق مدينة نابلس، هدمت آليات الاحتلال منزلاً مكوّنًا من طابقين يعود للمواطن خالد السكسك، بعد إجبار عائلته على إخلائه. وقد سبق أن أصدرت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم منازل في ذات المنطقة.

وفي حي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، شرعت جرافات الاحتلال بهدم الأسوار المحيطة بمنزل عائلة برقان تمهيدًا لهدمه بالكامل.

وتشير معطيات إلى أن الاحتلال هدم خلال النصف الأول من العام الجاري 588 منشأة، ما تسبب بتضرر 843 مواطنًا بينهم 411 طفلًا، كما أخطر بهدم 556 منشأة أخرى.

اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة والقدس

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عز الدين القاضي من المدينة، وفتحي هاني أبو رزق من مخيم بلاطة، عقب مداهمات وتفتيشات واسعة للمنازل. كما داهمت بلدة تل جنوب غرب نابلس دون تسجيل اعتقالات.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقرية جلبون، واحتجزت عددًا من الشبان في محلات تجارية، وداهمت منازل في يعبد وسط تحليق لطائرة مسيّرة في الأجواء.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس يعقوب محفوظ، بعد أن فتشت منزله وعبثت بمحتوياته. كما داهمت قرية الطبقة في بلدة دورا واحتجزت عددًا من المواطنين بينهم المسن جميل سالم الحريبات (80 عامًا)، واعتدت عليهم بالضرب وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، اعتقل الاحتلال المواطن عبد الوهاب ربحي غزاونة ونجله حماد بعد مداهمة منزلهما الملاصق لمبنى مديرية التربية والتعليم في البلدة. كما اقتحم مكتب المديرية، وخلع أبوابه، واستولى على كاميرات وأجهزة تسجيل.

وفي بلدة حارس شمال غرب سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، بينهم طفلان في التاسعة من العمر، وهم: ناجح صوف، وعياد صوف ونجله أيهم، وأوس سليمان. كما داهمت بلدة قراوة بني حسان واعتقلت الشاب غفران موسى ريان.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهدي قرعان، بعد مداهمة منزله في حي الدواوين. وسبق ذلك اقتحام عدة أحياء في المدينة استمر لساعات.

وفي بلدة حوسان غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان هم: قصي عدلي حمامرة، محمد زياد أبو يابس، معتز محمد سباتين، محمد فارس حمامرة، أحمد رائد زعول، قطز أحمد سباتين، وعبد الرحمن طاهر زعول، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما وزّعت منشورات تهدد السكان بعقوبات في حال استمر رشق مركبات المستوطنين بالحجارة.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية اكتابا شرق المدينة، وشرعت في عمليات تفتيش واسعة في حي القيسي، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة دون تسجيل اعتقالات.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة عقابا، وداهمت أحد المنازل قبل أن تنسحب باتجاه حاجز تياسير.

ممارسات المستوطنين واعتداءات بالأغوار

أقدم مستوطنون، الليلة الماضية، على تحطيم معدات شبكة الإنترنت في منطقة البرج بالأغوار الشمالية، بعد مهاجمتهم لمجمع خدمات الإنترنت المخصص لتزويد المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة هجمات يومية ينفذها المستوطنون في الأغوار تشمل ترهيب المواطنين وتدمير ممتلكاتهم والاعتداء على المراعي ومواشي الفلسطينيين.

وفي بلدة عقربا جنوب نابلس، أغلق مستوطنون طريقًا يربط بين بلدتي عقربا ومجدل بني فاضل بالسواتر الترابية بعد تجريف أجزاء منه، ما تسبب بتعطيل حركة التنقل بين البلدتين.

المصدر: موقع المنار