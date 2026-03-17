    عربي وإقليمي

    العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية : الموجة السابعة والخمسون من عملية “الوعد الصادق 4”

      أُطلقت الموجة السابعة والخمسون من عملية “الوعد الصادق 4” تحت الشعار المبارك “يا سيد الساجدين عليه السلام”، إهداءً إلى أصغر شهداء حرب رمضان، الطفل مجتبى ذو الثلاثة أيام، الذي استشهد اليوم بين ذراعي والدته مع أفراد عائلته.

      واستهدفت العملية أهدافًا في قلب الأراضي المحتلة، شملت البنى التحتية لمنظومات الاتصالات والقيادة والسيطرة والدفاع الصاروخي، باستخدام أنظمة صاروخية دقيقة وموجّهة من طراز: خيبر شكن، عماد، وقدر.

      كما استُهدفت قاعدة العديد التي تتمركز فيها القوات الأميركية، بواسطة صواريخ دقيقة متوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل من طراز: ذو الفقار وقيام، إضافة إلى طائرات مسيّرة ذكية وانتحارية.

      وأُنجزت العملية ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، ووفق البيان تمت بنجاح بعناية إلهية.

      مواضيع ذات صلة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية 16|3|202

      اثناء الحرب، وبينما العدو يدمر الابنية ويقتل الانفس، يتناغم البعض معه اعلامياً .. خرائط الام تي في نموذجاً.

      يعيش النازحون تحديات يومية لتأمين أبسط مقومات الحياة.فما هو واقع مراكز الإيواء اليوم، وماذا تقول الأرقام والمواقف الرسمية؟

