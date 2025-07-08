لبنان

“لقاء الأحزاب”: طرابلس ليست ساحة مستباحة والمقاومة مستمرة

أعلن “لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية” في طرابلس في بيان به مساء الثلاثاء أن “طرابلس ليست ساحة مستباحة والمقاومة مستمرة”.

وقال اللقاء “مرةً جديدة، يثبت العدو الصهيوني طبيعته العدوانية والإجرامية، عبر استهدافه المباشر للمدنيين في مختلف المناطق اللبنانية، من دون رادعٍ أو وازع. فهذا الكيان، الذي لا يلتزم بحدود، ولا يقيم اعتبارًا للاتفاقات أو القوانين الدولية، يمعن في إرهابه المتنقل من جنوب لبنان إلى شماله، حيث شنّ غارة عدوانية استهدفت منطقة العيرونية في قضاء طرابلس، ما أدّى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين الأبرياء”.

ولفت اللقاء الى ان “استهداف منطقة بعيدة عن خطوط الاشتباك المباشر، يُعدّ خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويؤكد أن العدو الصهيوني يتعامل مع كامل الأراضي اللبنانية كأهداف، في محاولة فاشلة لكسر إرادة الشعب اللبناني وثَنيه عن احتضان المقاومة”.

وحمّل اللقاء “المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية الصمت والتخاذل”، ودعا “لتحركٍ فوري لإدانة هذه الجريمة، ومحاسبة الكيان الصهيوني الذي يتمادى في عدوانه دون أي رادع”، وطالب “الدولة اللبنانية بتحمل مسؤوليتها بردع العدوان وبتوثيق هذا الاعتداء رسميًا، والتحرك سياسيًا ودبلوماسيًا على كل المستويات، لكشف الجرائم الإسرائيلية، وتحقيق أوسع تضامن عربي ودولي مع لبنان وشعبه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام