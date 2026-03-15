حرس الثورة الاسلامية: إذا كان رئيس الوزراء الصهيوني المجرم على قيد الحياة، فسنواصل ملاحقته وقتله بالقوة

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني البيان التالي والي جاء فيه

تدمير أهداف الإرهابيين الأمريكيين الصهاينة المجرمين في الجولة الأولى من الثأر الدموي الظالم لشهداء المناطق الصناعية الإيرانية، بقوة وكثافة، في مواقع بالأراضي المحتلة وثلاث قواعد أمريكية في المنطقة، وذلك من خلال عملية مشتركة لقوات الحرس الثوري الإيراني في الموجة 52 من عملية “وعد الحقيقة 4” بالرمز المقدس “يا زينب الكبرى، عليه السلام”.

إن دوي صفارات سيارات الإسعاف المتواصل، واعتراف المؤسسات الصهيونية بارتفاع عدد القتلى والجرحى عقب هذه العملية الإيرانية الفعالة، كشف عن مدى تأثير صواريخ الحرس الثوري الثقيلة على القطاعات الصناعية في “تل أبيب”.

دُمّرت القطاعات الصناعية ومركز تجمع القوات الأمريكية في قواعد الحرير الجوية الثلاث في أربيل، وقاعدتي علي السالم وعارفجان، بصواريخ إيرانية قوية وطائرات مسيّرة.

يكشف مصير رئيس الوزراء الصهيوني المجرم المجهول، واحتمالية مقتله أو فرار عائلته من الأراضي المحتلة، عن أزمة وعدم استقرار الصهاينة. إذا كان هذا المجرم قاتل الأطفال على قيد الحياة، فسنواصل ملاحقته وقتله بالقوة.