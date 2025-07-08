تقارير مصورة

القوات المسلحة اليمنية تنشر مشاهد استهداف وإغراق السفينة “ماجيك سيز” في البحر الأحمر

نشرت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، مشاهد مصورة توثّق تفاصيل العملية النوعية التي استهدفت السفينة التجارية “ماجيك سيز” في مياه البحر الأحمر، ما أدى إلى إغراقها بالكامل.

وأظهرت المشاهد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات والتحذيرات المتكررة التي وجهتها القوات البحرية اليمنية قبل اللجوء إلى الخيار العسكري، كما وثّقت لحظة استهداف السفينة بزوارق بحرية مسيّرة، أعقبها عملية اقتحام نفذتها القوات الخاصة البحرية.

وتبيّن في اللقطات المصورة غرق السفينة بالكامل في أعماق البحر الأحمر، في تأكيد لما أعلنه الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، يوم أمس، حول تدمير السفينة بشكل كامل ردًّا على ما وصفه بـ”الانتهاكات المتكررة” التي ارتكبتها الشركة المالكة، عبر خرق قرار الحظر اليمني المفروض على دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأوضح سريع أن الشركة المالكة للسفينة “ماجيك سيز” أدخلت ثلاث سفن إلى موانئ الاحتلال خلال الأسبوع الماضي، رغم التحذيرات الواضحة الصادرة عن القوات البحرية اليمنية، مشيرًا إلى أن تلك الانتهاكات استوجبت ردًا حاسمًا من قبل القوات المسلحة.

وبحسب البيان العسكري، فقد استُخدم في العملية زورقان بحريان مسيّران، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، إلى جانب ثلاث طائرات مسيّرة، في إطار ما وصفته القيادة اليمنية بردّ رادع ومباشر على خرق السيادة وقرارات الحظر المفروضة على الكيان الإسرائيلي.

المصدر: قناة المنار