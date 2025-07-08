لبنان

مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 8-7-2025

من بيت حانون كانت اصعبُ رسالةٍ لاحقت بها المقاومةُ الفلسطينيةُ بنيامين نتنياهو حتى البيتِ الابيض، فكانَ الفجرُ الاسودُ على جنودِه الذين وَقعوا في مكمنٍ للمقاومينَ في اشدِّ العملياتِ البطوليةِ على القواتِ الصهيونيةِ منذُ بَدءِ الحرب، ومع الحديثِ عن سقوطِ عشراتِ الجنودِ والضباطِ الصهاينةِ بينَ قتيلٍ وجريح، اعترفَ جيشُ الاحتلالِ بخمسةِ قتلى وستةَ عشرَ جندياً جريحاً بينهم اثنانِ بحالٍ خطرة.

وخطورةُ العمليةِ انَ صدَى انفجاراتِها سيُسمعُ بقوةٍ في اروقةِ البيتِ البيض، حيثُ يَرسُمُ دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو خطتَهما الاستراتيجيةَ لمستقبلِ القضيةِ الفلسطينيةِ وعمومِ المنطقة..

وبمنطقِ الثقةِ والثباتِ أكدت كتائبُ القسام عبرَ المتحدثِ باسمِها ابو عبيدة أنَ صمودَ الشعبِ الفلسطيني وبسالةَ المقاومةِ هما من يَرسُمانِ معالمَ المرحلةِ القادمة، محذرةً نتنياهو ومن وراءَه من حماقةِ ابقاءِ الاحتلالِ على ارضِ القطاع.

في القاطعِ اللبنانيّ سرعانَ ما اَضرمَ الصهاينةُ النارَ باوراقِ وتصريحاتِ الموفدِ الاميركي توم براك عبرَ مُسيّرةٍ اغارت على العيرونية شمالَ لبنان .

فاستهدفَت الصواريخُ سيارةً في المنطقةِ الواقعةِ قربَ طرابلس، ما ادى الى ارتقاءِ شهيدينِ واصابةِ ستةٍ بجروحٍ بحَسَبِ وزارةِ الصحةِ اللبنانية، وبحسَبِ حركةِ حماس فانَ ايّاً من كوادرِها لم يُستشهد بالهجومِ الذي زعمَ الجيشُ العبريُ انه استهدفَ قيادياً بارزاً في حماس .

فيما لم يَتحمّس احدٌ من السياسيين البارزين بحرصِهم على سيادةِ البلدِ ودستورِه لادانةِ العدوانِ الصهيونيِّ المتمادي والذي وصلَ لاولِ مرةٍ منذُ وقفِ الحربِ في تشرينَ الماضي الى عمقِ الشمالِ اللبناني ..

رسالةٌ صهيونيةٌ سيُسمعُ دويُّها على طاولةِ النقاشِ الاميركي اللبناني وفي المشاوراتِ بينَ اللبنانيين، والتي كان ابرزَها اليومَ لقاءُ عينِ التينة بينَ الرئيسينِ نبيه بري ونواف سلام، الذي قال بعدَ اللقاء اِنَ الاجواءَ جيدةٌ واِنَ الرئيس نبيه بري “كفى ووفى” بموضوع زيارة برّاك ..

زيارةٌ لم تَنتهِ بمغادرةِ الموفدِ الاميركيّ ولن تَتحدّدَ معالمُها بكلامِه المنبري، فالانتظارُ سيدُ الموقفِ حتى يتضحَ على ارضِ الواقعِ ترجمةٌ حقيقيةٌ لنبرةِ خطابِه على المنابر..

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام