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ترامب ونتنياهو يبحثان ملفات غزة وإيران وأوكرانيا وسط تظاهرات منددة بحرب الإبادة على القطاع

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو جملة من الملفات الإقليمية والدولية، أبرزها وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والملف النووي الإيراني، والحرب في أوكرانيا، وذلك خلال لقاء جمعهما في البيت الأبيض، مساء الاثنين.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة بشأن جهود التوصل إلى هدنة في غزة، حيث قال ترامب، خلال مأدبة عشاء أُقيمت على شرف نتنياهو، إنه لا يرى عائقًا أمام إبرام اتفاق وقف إطلاق نار في القطاع، معتبرًا أن “الأمور تسير على ما يرام”.

وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أعلن ترامب استعداد بلاده لإرسال المزيد من الدعم العسكري لكييف، مشددًا على أن “الأوكرانيين يتعرضون لضربات شديدة في الوقت الراهن، ويجب أن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم”، مضيفًا: “نعم، سنرسل أسلحة إضافية، وستكون دفاعية بشكل أساسي”.

كما تناول ترامب مسألة رفع العقوبات عن سوريا، موضحًا أن هذا القرار جاء بناءً على مشاورات إقليمية شملت نتنياهو ودولًا مجاورة، وقال: “التقيت بالقائد الجديد في سوريا، وقد أُعجبت به. قيل لي إن ماضيه صعب، ولم أُفاجأ، فهو يعيش في منطقة صعبة، لكننا رفعنا العقوبات لأننا نريد أن نعطيه فرصة”.

وفي موقف أثار جدلاً واسعًا، أعلن نتنياهو ترشيح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، مشيدًا بدوره في إبرام اتفاقيات تطبيع في الشرق الأوسط، وقال: “بينما نتحدث، يصنع ترامب السلام في بلد تلو الآخر، وفي منطقة تلو الأخرى. أقدّم لك، سيدي الرئيس، الرسالة التي أرسلتها إلى لجنة جائزة نوبل. إنها ترشيح لك لجائزة السلام. إنها جائزة تستحقها بجدارة”.

بالتزامن مع اللقاء، شهد محيط البيت الأبيض تظاهرات حاشدة نظّمها نشطاء أميركيون وممثلون عن منظمات حقوقية، إلى جانب رجال دين يهود مناهضين للصهيونية، رفعوا خلالها شعارات منددة بحرب الإبادة الصهيونية في غزة وبالدعم الأميركي غير المشروط لكيان الاحتلال.

المصدر: موقع المنار