لبنان | 11 يومًا من العدوان الإسرائيلي على الضاحية.. غارات مستمرة ودمار واسع

يتواصل العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت لليوم الحادي عشر على التوالي، مخلفًا دمارًا كبيرًا في الممتلكات والمباني السكنية والمناطق المدنية.

وفجر اليوم الخميس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية.



وافاد مراسل المنار ان الطيران الحربي المعادي أغار مستهدفاً المبنى المدني في بلدة قصرنبا البقاعية، كما اغار فجراً مستهدفاً احد المنازل في بلدة باريش، كما دمر جسر بلدة القنطرة في وادي الحجير.



بالفيديو من مكان الغارة على قصرنبا استهداف مستودع لتخزين الكبيس والمخللات





هذا وافاد مراسلنا اسضا ان طائرة مسيرة معادية استهدفت مسعفاً في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة دير انطار الجنوبية.



وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، منذ أيام، أكثر من 630 شهيدًا، بينهم 91 طفلا، فضلا عن أكثر من 1586 مصابا، وفق وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، في حصيلة ترتفع يوميا جراء الغارات الإسرائيلية.

المصدر: موقع المنار