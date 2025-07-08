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الخارجية القطرية: نسعى لإطار تفاوضي بشأن غزة وهناك انطباعات إيجابية

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء إن جهود الوسطاء تنصب على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي متحدثا عن المفاوضات غبر المباشرة في الدوحة بين العدو وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الوفدين موجودان ويتم تيسير الحديث مع كل وفد على حدة.

فيديو #الشرق| د. ماجد الأنصاري: نتحدث عن هدنة (إطار للتفاوض) في غزة بين الطرفين تمهيداً لمفاوضات الحل النهائي pic.twitter.com/LRtDLL9otu — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) July 8, 2025

وتابع أنه يتم حاليا النقاش بشأن إطار تفاوضي قبل بدء المرحلة النهائية، موضحاً أن ما يجري الحديث عنه هو ورقة إطار عامة، وأن المحادثات المفصلة لم تبدأ بعد.

كما قال إن الوسطاء يقدمون إطارا ومبادئ أولية، وأنهم يأملون بعد الاتفاق عليها الانتقال لمرحلة نقاش المقترح.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الوسطاء “يسعون لجسر الهوة للإطار التفاوضي ولإيجاد بيئة مناسبة”، مضيفا أنهم لا يضعون جداول زمنية للمفاوضات “لكنها مستمرة حتى الوصول إلى نتائج إيجابية”.

وأوضح الأنصاري أن من المبكر الحديث عن أي تفاصيل لكن هناك انطباعات إيجابية، قائلاً إن العملية تحتاج وقتاً، وأنه لا يمكن تقديم جدول زمني واضح للوصول إلى نتائج.

وقال المتحدث القطري إن التسريبات هي تصرفات غير مسؤولة، وشدد على أن العملية التفاوضية بحاجة لهدوء، وأن التسريبات تؤدي لسيل إعلامي قد يؤثر على سيرها.

وفي ما يتعلق بصلاحيات وفد كيان العدو الإسرائيلي، أوضح الأنصاري أنه لا يمكن الحديث عن صلاحياته بدقة لكنه قال إن “مستوى الانخراط إيجابي”، حسب تعبير الأنصاري.

وكانت الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد انطلقت في العاصمة القطرية، وذلك بعد عرض مقترح أميركي جديد لإبرام صفقة.

وردت حركة حماس بشكل إيجابي على المقترح وطلبت تعديلات عليه، في حين وصف الكيان الغاصب هذه التعديلات المقترحة بـ”غير المقبولة” لكنه أرسل وفدا إلى الدوحة، على وقع عمليات نوعية للمقاومة كبدت العدو خسائر كبرى في صفوف جنوده وضباطه آخرها في بيت حانون.

وزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين، خلال استقباله رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو إنه “لا عراقيل أمام التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وإن الأمور تسير بشكل جيد”.

المصدر: مواقع إخبارية