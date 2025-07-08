دولي

روسيا: العقوبات الغربية سرّعت مساعي “بريكس” نحو الاستقلال المالي

رأى وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده ساهمت في تسريع جهود دول مجموعة “بريكس” لتعزيز استقلالها المالي، مؤكداً أن الاعتماد على العملات الوطنية في التبادلات التجارية بات الخيار الأمثل لضمان أمن المعاملات.

وقال سيلوانوف، في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” على هامش قمة “بريكس” المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو، إن “المؤسسات المالية الغربية قادرة على تعطيل المعاملات في أي لحظة، فيما تضمن التسويات بالعملات الوطنية استقراراً حقيقياً”، مشيراً إلى أن هذه التجربة حفّزت بلدان التكتل على الإسراع نحو بناء بنية مالية مستقلة.

وأكد سيلوانوف استعداد موسكو لتوفير آليات للحد من تأثير العقوبات، موضحاً أن هذه الآليات ستستبعد تماماً البنية التحتية المالية الغربية، وتضمن في الوقت نفسه حماية بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة من أي تهديدات خارجية.

وأضاف أن المعاملات تدار حالياً عبر بنوك موثوقة تتجاوز الأنظمة الخاضعة لرقابة الغرب.

وتضم “بريكس” حالياً كلاً من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ومصر والإمارات وإثيوبيا وإيران وإندونيسيا، وهي مجموعة تأسست عام 2006 لتشكيل توازن اقتصادي وجيوسياسي في مواجهة الهيمنة الغربية. وقد أنشأت المجموعة بنك التنمية الجديد بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول التكتل والدول النامية.