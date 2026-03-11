مفهوم: فخ القنبلة الذكية – التفوق التكتيكي والإخفاق الاستراتيجية في حروب الإكراه

يبرز مفهوم الإكراه كأحد الأدوات الاستراتيجية التي تلجأ إليها الدول لتحقيق أهدافها دون الانخراط في حرب شاملة أو تحمل كلفتها الكاملة. يقوم الإكراه في جوهره على محاولة التأثير في سلوك الخصم من خلال فرض ضغوط عسكرية أو اقتصادية أو سياسية، بحيث يُدفع إلى تعديل قراراته أو التخلي عن سياساته تحت وطأة التكاليف المتزايدة لاستمرارها.

ومع تطور أدوات القوة العسكرية، خصوصاً في مجال القوة الجوية والتكنولوجيا العسكرية الدقيقة، اعتقد العديد من المنظّرين العسكريين أن امتلاك وسائل ضرب دقيقة وذكية وقادرة على استهداف البنية التحتية الحيوية أو حتى المراكز القيادية للخصم يمكن أن يحسم الصراع بسرعة ويجبر العدو على الرضوخ دون الحاجة إلى خوض معارك برية طويلة أو تحمل خسائر بشرية كبيرة.

تقدم الورقة تحليلاً معمقاً لمفهوم الإكراه الذي يستهدف المدنيين والذي غالباً ما يأتي بنتائج عكسية تماماً، مما يخلق “فخ القنبلة الذكية” حيث يؤدي النجاح التكتيكي إلى فشل استراتيجي.

📥 للاطلاع على الورقة: https://ufeed.info/post.php?id=127309

المصدر: يوفيد