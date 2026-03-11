النخالة لآية الله مجتبى خامنئي: كلَّ الشعوب الحرّة في العالم تقف بجانبكم

هنأ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة سماحة السيد آية الله السيد مجتبى علي الخامنئي بمناسبة اختياره قائداً للثورة الإسلامية في إيران خلفاً لوالده الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي.

وأكد النخالة في رسالته لآية الله محتبى خامنئي أنَّ “كلَّ الشعوب الحرّة في العالم تقف بجانبكم، وترى في صمودكم وقتالكم وانتصاركم نصراً لها ولقضاياها العادلة، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني المجاهد الذي يقف على مدار الوقت في مواجهة أمريكا و”إسرائيل”، كما إخوانه المقاومون المقاتلون والبواسل في لبنان”.

المصدر: موقع المنار