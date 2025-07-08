ثقافي وديني

“واقعةُ الطفِّ”: حاضرة الإمام الحسين عليه السلام في بلدة مجدل سلم

برعايةِ الأمينِ العامِّ لحزبِ الله سماحةِ الشيخ نعيم قاسم (حفظه الله) أقامت جمعيّةُ الزهراءِ (عليها السلام)، فِرقةُ الشهيدِ خضر وهب العرضِ المسرحي: “واقعةُ الطفِّ” وذلك في حاضرة الإمام الحسين عليه السلام بلدة مجدل سلم.

استهلت المراسم بآيات من ذكر الحكيم ومن ثم كلمة رئيس الجمعية الحاج علي طاهر ياسين وبعدها كلمة حزب الله القاها الشيخ احمد مراد.



بدأ العرض المسرحي بمشهدية حاكت احداث طوفان الأقصى وأولي اليأس ونصرة غزة وربطها بطريق التضحية الذي بدأ من كربلاء ومن بعدها بدأ العرض المسرحي الذي انتهى بشهادة سيد الشهداء عليه السلام.

العرض حضره الالاف من المعزين.

المصدر: موقع المنار