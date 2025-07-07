لبنان

الصحة اللبنانية: شهيد بغارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف الجنوبية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان له مساء الاثنين أن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على دراجة في بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد”.

يذكر ان المعلومات التي وردت بعض ظهر الاثنين أفادت ان الطيران المسّير الصهيوني اعتدى على دراجة نارية بصاروخين في بلدة بيت ليف الجنوبية ما ادى الى اصابة مواطن.

ويواصل العدو اعتداءاته على لبنان وشعبه في انتهاك فاضح لسيادته ولاتفاق وقف اطلاق النار وضمنا للقرار الدولي رقم 1701، الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية، كما تؤكد عدم فائدة ما يسمى “ضمانات أميركية” البلد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام