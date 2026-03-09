الإثنين   
   09 03 2026   
   19 رمضان 1447   
   بيروت 14:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    عن إنجازات ومميزات الهجمات الايرانية ضد الاحتلال والقواعد والمصالح الأميركية في المنطقة

      تحدث مصدر عسكري مطلع لوكالة فارس الايرانية عن تفاصيل الهجوم الايراني على الأراضي المحتلة والقواعد والمصالح الأميركية في المنطقة أمس الأحد، قائلاً إنه “في هذه الهجمات، ولأول مرة، استُخدم عدد كبير من الصواريخ بعيدة المدى برؤوس حربية يزيد وزنها عن طن، أُطلقت بسرعة تعادل 14 ماخ (أكثر من 17000 كيلومتر في الساعة) باتجاه الأهداف المحددة”.

      وأوضح أن “السرعة الفائقة والتكنولوجيا المستخدمة في هذه الصواريخ جعلت من المستحيل عملياً اعتراضها أو اتخاذ أي إجراءات مضادة من قبل أنظمة الدفاع المتقدمة لدى الأعداء، بما في ذلك الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي، وقد أصابت جميع الذخائر أهدافها”.

      هذا وأكد المصدر المطلع على “الدقة غير المسبوقة والقوة التدميرية الهائلة لهذه الهجمات”، قائلاً: “كان من أهم إنجازات هذه العملية التدمير الكامل لقاعدة المروحيات الاستراتيجية الأمريكية. فقد دُمرت قاعدة العديري، التي كانت تُعتبر من أهم مراكز القيادة والإمداد للقوات الأمريكية في المنطقة، تدميراً كاملاً، وتجاوز حجم الأضرار التي لحقت بمعدات العدو وبنيته التحتية تقديراتهم وتوقعاتهم الأولية بكثير.”

      ووفقاً لهذا المصدر المطلع، فإن “حجم الدمار والخسائر التي لحقت بقوات العدو في هذه العملية المفاجئة قد وجّهت صدمة استراتيجية للبيت الأبيض وتل أبيب، وغيرت موازين القوى في المنطقة تغييراً جذرياً”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      تقرير | في أعقاب انتخاب السيد مجتبى خامنئي قائداً ثالثاً للثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، أبرز محطات سيرته الذاتية ومسيرته الدينية والسياسية والجهادية

      تقرير | في أعقاب انتخاب السيد مجتبى خامنئي قائداً ثالثاً للثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، أبرز محطات سيرته الذاتية ومسيرته الدينية والسياسية والجهادية

      بيان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمناسبة انتخاب سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائداً للثورة

      بيان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمناسبة انتخاب سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائداً للثورة

      رسالة البيعة من وزارة الأمن لسماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي

      رسالة البيعة من وزارة الأمن لسماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي