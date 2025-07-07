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القوات المسلحة اليمنية: إغراق سفينة متجهة إلى الكيان الإسرائيلي دعماً لغزة ورداً على العدوان

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ عملية نوعية استهدفت سفينة “ماجيك سيز” التابعة لشركة يونانية، كانت في طريقها إلى الكيان الإسرائيلي، مؤكدة أنها انتهكت قرار حظر دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة، ما أدى إلى إغراقها بالكامل في أعماق البحر.

ويُعد هذا الإنجاز تطوراً جديداً ضمن عمليات إسناد غزة والرد على العدوان المتواصل على اليمن.

وفي سياق متصل، أكدت القوات المسلحة اليمنية تصديها لعدوان صهيوني استهدف عدداً من المدن اليمنية، مستخدمة منظومات صواريخ أرض–جو. ورداً على هذا الاعتداء، شنّت القوة الصاروخية هجوماً مركباً استهدف مرافق حيوية تابعة للاحتلال.

وثمّن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، هذا الإنجاز، موجهاً تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها التخصصية والقتالية، مشيداً بجهوزيتها ويقظتها العالية في الدفاع عن الوطن وردع المعتدين.

وأشاد الرئيس المشاط بالمجاهدين الذين أجبروا طائرات العدو على الفرار بعد تسللها لاستهداف أعيان مدنية في أطراف البلاد، مؤكداً استمرار موقف اليمن المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني في غزة حتى تحقيق النصر.

المصدر: موقع المنار