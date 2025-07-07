عربي وإقليمي

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة “ماجيك سيز” في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية بحرية واسعة استهدفت سفينة الشحن “ماجيك سيز”، في إطار قرار الحظر المفروض على دخول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية.

وأفادت القوات على لسان المتحدث بإسمه العميد يحيى سريع بأن العملية نُفذت باستخدام زورقين مسيرين، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، وثلاث طائرات مسيرة، ما أسفر عن إصابة مباشرة للسفينة وتسرب المياه إلى داخلها، مما جعلها معرضة للغرق.

وأكد أنه “سمحت لطاقم السفينة بمغادرتها بسلام، بعد أن تجاهلت السفينة تحذيرات متكررة وجهتها القوات البحرية قبل الاستهداف”.

وقال العميد سريع إن “استهداف السفينة يأتي ضمن العمليات المستمرة نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه، وفي إطار الحظر المفروض على حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي”.

وشددت القوات المسلحة اليمنيةعلى أنها “لن تتردد في استهداف أي سفينة تابعة للشركة المالكة للسفينة “ماجيك سيز”، ووصفتها بأنها أهداف مشروعة طالما استمرت في كسر الحظر المفروض على موانئ الاحتلال”.

كما أكدت “استمرار عملياتها ضد العمق الإسرائيلي وضد الملاحة المرتبطة به في البحرين الاحمر والعربي، بما في ذلك تعطيل ميناء أم الرشراش (إيلات)، حتى يتم وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه”.

المصدر: مواقع