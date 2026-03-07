تقرير مصور | المقاومة تحوّل الشمال الفلسطيني إلى جبهة خطرة على جنود ومستوطني الاحتلال

غيرت المعارك الأخيرة في الشمال الفلسطيني المحتل المشهد لدى المستوطنين وجنود الاحتلال على الحدود مع لبنان، إذ تحول وجود الجنود إلى وضع معقد ومحفوف بالمخاطر بعد أن أصبحوا أهدافًا يلاحقها المقاومون بأسلحتهم المختلفة، وفق ما نقلته وسائل الإعلام التابعة للعدو الصهيوني.

وأشار الاعلام الصهيوني إلى أن الحياة اليومية في شمال فلسطين المحتلة لم تعد ممكنة للمستوطنين بعد تصعيد المقاومة، حيث أعادت المعارك إلى أذهانهم أن المنطقة لن تكون آمنة طالما استمر العدو في عدوانه على لبنان.

وأكد الخبراء العسكريون والسياسيون في الكيان الإسرائيلي أن وجود المقاومة في الميدان يشكل تهديدًا دائمًا للجيش، خصوصًا مع امتلاك حزب الله آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة، واستمرار محاولاته إطلاقها بشكل متواصل.

وفي ظل هذا التصعيد، بقيت مسألة بقاء المستوطنين أو ترحيلهم من المنطقة محل جدل، مع وعود من قيادة الجيش بعدم السماح بتكرار مشهد إخراج المستوطنين كما حدث في المواجهة السابقة، وسط قلق متزايد من استمرار الأعمال العدائية.

المصدر: موقع المنار