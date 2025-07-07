لبنان

سلام بعد لقائه براك: لا وجود لما يسمى “ترويكا” والدولة وحدها تملك قرار الحرب والسلم

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، عقب لقائه المبعوث الأميركي توماس براك، أن “حصر السلاح وبسط سلطة الدولة أمرٌ توافَق عليه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف”، مشيراً إلى أن “حزب الله جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية، ونوابُه صوّتوا على البيان الوزاري”.

وأشار سلام إلى أن “الاعتداءات بالطائرات المسيّرة في الجنوب والبقاع مدانة من الجميع”، لافتاً إلى أن الحكومة “تسعى إلى تجنيد الدعم الدبلوماسي العربي والدولي لوقف هذه الاعتداءات”.

وأوضح أن “براك تسلّم من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورقة تتضمن مجموعة ملاحظات مشتركة صادرة عنه وعن الرئيس نبيه بري”.

وكشف سلام أن “الورقة التي يحملها المبعوث الأميركي تتضمن ترتيبات لوقف العمليات العدائية وحصر السلاح، بدءًا من الجنوب”.

وشدد رئيس الحكومة على أن “الدولة وحدها تملك قرار الحرب والسلم، وهذا ما تمّ التأكيد عليه خلال النقاشات”، مضيفاً: “لا وجود لما يُسمى ترويكا، بل هناك تداول وتواصل بين الرؤساء، وهناك مجموعة أفكار لبنانية جديدة قيد البحث”.

المصدر: الوكالة الوطنية