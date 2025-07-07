لبنان

الرئيس بري بعد لقائه الموفد الأميركي: الاجتماع كان جيداً وبنّاءً وراعى مصلحة لبنان ومطالبه

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير الأميركي في تركيا والموفد الخاص إلى لبنان وسوريا توماس براك، والوفد المرافق، وذلك بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.

وقد استمر اللقاء لأكثر من ساعة، وجرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إلى جانب المستجدات السياسية والميدانية.

وأكد الرئيس بري أن “الاجتماع كان جيداً وبنّاءً، وقد أُجريَ مع مراعاة كبيرة لمصلحة لبنان وسيادته، وللهواجس التي يعاني منها اللبنانيون كافة، بما في ذلك المطالب التي يطرحها حزب الله”.

المصدر: موقع المنار