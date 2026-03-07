بزشكيان: لا استسلام للعدو… وسنوقف استهداف دول الجوار ما لم تنطلق هجمات منها

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتذاره لدول الجوار بعد استهدافها بهجمات خلال الأيام الماضية، وقال إن مجلس القيادة المؤقت وافق على تعليق الهجمات ما لم ينطلق هجوم من تلك الدول على إيران.

وفي كلمة بُثت اليوم السبت، قال بزشكيان “أعتذر للدول المجاورة وليست لدينا عداوة معها”، مضيفا: “يجب أن نعمل مع دول الجوار بهدف ضمان وتأمين الأمن والسلام”.

وأكد أن إيران “ملتزمة بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، ولا يحق للعدو أن يتجاهل حقوقها”.

هذا وأشاد بزشكيان بصمود الإيرانيين، وقال: “ممتنون لشعبنا ويجب أن نضع خلافاتنا جانبا وندافع عن بلادنا بقوة”، مضيفاً “صامدون حتى آخر رمق لإخراج بلادنا من هذه الأزمة”.

وأكد أن إيران لن تستسلم لكيان العدو الاسرائيلي والولايات المتحدة، وذلك مع دخول الحرب أسبوعها الثاني، وأضاف أن “الأعداء سيأخذون حلمهم باستسلام الشعب الإيراني معهم إلى القبر”.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، يشن العدو والولايات المتحدة عدواناً على إيران، في وقت ردّت إيران ولا تزال على العدوان باستهداف صواريخ ومسيرات “مصالح أمريكية” في دول الخليج والعراق والأردن.

المصدر: تسنيم