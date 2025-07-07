تقارير مصورة

مشاهد من استهداف سرايا القدس ولواء العامودي لتجمعات الاحتلال في خانيونس

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد مصوّرة توثق استهداف مجاهديها، بالاشتراك مع لواء العامودي التابع لكتائب شهداء الأقصى، تجمعاتٍ للجنود والآليات التابعة للاحتلال الإسرائيلي، خلال توغلها في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك باستخدام قذائف الهاون، في إطار العمليات المتواصلة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وتُظهر المشاهد لحظات الرصد والاستهداف المباشر لوحدات الاحتلال، التي كانت تحاول التمركز في أطراف المدينة، في ظل تنسيق ميداني محكم بين مجاهدي السرايا واللواء، في مشهد يعكس وحدة الميدان وتكامل فصائل المقاومة.

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن هذه العمليات تأتي ردًا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتأكيدًا على مواصلة القتال حتى تحقيق النصر وزوال الاحتلال عن أرض فلسطين.

المصدر: موقع المنار