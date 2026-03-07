السبت   
    العلاقات العامة لـ الحرس الثوري: بدأت الموجة الجديدة من الهجمات الإيرانية قبل دقائق برمز مقدس “يا مهدي (عج)” لاستهداف قلب الأراضي المحتلة وتل أبيب، وقد أصابت الصواريخ الثلاثة التي أُطلقت الأهداف المحددة بنجاح

      المقاومة الإسلامية تُفشل انزالات للاحتلال في النبي شيت -البقاع

      وسائـــل إعــلام إسرائيليـــة: الحــدث كبيــر جـــداً والجيش الاسرائيلي عاجز عن اخراج القوة الخاصة المحاصرة من المكان

      مراسل المنار: قوات العدو تنفذ تفجيراً كبيراً لعدد من المنازل في بلدة كفركلا

