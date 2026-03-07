المقاومة العراقية تحذر: المساس بأمن الضاحية يعني استهداف مصالحكم

أعلنت تنسيقية المقاومة العراقية، اليوم الجمعة جهوزيتها لاستهداف سفارات الدول التي تعتدي على أمن الضاحية الجنوبية لبيروت في المنطقة.

وقالت التنسيقية، في بيان: «لقد أثبتت السنوات الماضية، أن المنطقة برمّتها مرتهنة لمعادلة واحدة: إما أمن للجميع، أو لا أمان لأحد، لذا فإن أمن واستقرار الضاحية الجنوبية لبيروت وسكانها جزء لا يتجزأ من معادلة الأمن الإقليمي، وإن تداعياته تمس المصالح الحيوية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط».

وأكدت أن «المساس بأمن الضاحية المكتظة بالمدنيين سيقابله حتماً تهديد لأمن السفارات للدول المعتدية سواء في العراق أو البحرين أو الكويت أو لبنان… كما سينعكس بشكل مباشر على أمن الشركات النفطية الأميركية الكبرى العاملة في الجزيرة العربية، وقد أَعذر مَن أَنذر».

المصدر: السومرية