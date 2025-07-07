لبنان

حزب الله دان العدوان الصهيوني على اليمن: لن يوقف الضربات الموجعة للكيان اللقيط

دان حزب الله بشدة العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف فجر الاثنين الموانئ والمنشآت ‏الحيوية في اليمن العزيز.

وقال حزب الله في بيان له الاثنين إن “العدو يتوهم أنه بمثل هذا العدوان يمكنه أن يردع اليمن أو يثنيه عن موقفه ‏المشرّف في مساندة غزة أو أن يوقف الضربات الموجعة والمؤلمة التي يتلقاها من أبطال اليمن الشجعان في ‏عمق كيانه اللقيط”.

ولفت حزب الله الى ان “العدو الإسرائيلي لا يزال عاجزًا عن فهم طبيعة هذا الشعب اليمني الصابر والمجاهد ومواقفه النابعة من ‏عقيدة راسخة بأن الحق أحق أن يُتّبع ومن إيمان صادق بالدفاع عن المظلومين والمستضعفين”، واشار الى ان “موقف ‏اليمن، قيادةً وشعبًا، هو امتداد لنهج الإمام الحسين (عليه السلام) الذي لا يساوم على الحق في مواجهة ‏الطغيان ولا يرضى الذل والهوان”، واكد ان “كل عدوان لن يزيد‎ ‎اليمن إلا صلابة وثباتًا وعزيمة على المضي في ‏طريق المواجهة، حتى يتوقف العدوان على غزة ويُرفع الحصار عنها”.

وشدد حزب الله على أن “هذا العدوان الجبان لن يحقق أهدافه، كما فشل من قبل العدوان الأميركي على ‏اليمن”، وأكد “الوقوف الكامل والثابت إلى جانب الشعب اليمني الأبي”، ودعا “جميع الدول والشعوب ‏الحرة في العالم وخاصة الشعوب العربية والإسلامية إلى رفع الصوت عاليًا ومساندة هذا الشعب المجاهد ‏والشجاع الذي يدافع عن كرامة الأمة كلها”.

المصدر: موقع المنار