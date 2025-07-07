حزب الله دان العدوان الصهيوني على اليمن: لن يوقف الضربات الموجعة للكيان اللقيط

دان حزب الله بشدة العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف فجر الاثنين الموانئ والمنشآت الحيوية في اليمن العزيز.
وقال حزب الله في بيان له الاثنين إن “العدو يتوهم أنه بمثل هذا العدوان يمكنه أن يردع اليمن أو يثنيه عن موقفه المشرّف في مساندة غزة أو أن يوقف الضربات الموجعة والمؤلمة التي يتلقاها من أبطال اليمن الشجعان في عمق كيانه اللقيط”.
ولفت حزب الله الى ان “العدو الإسرائيلي لا يزال عاجزًا عن فهم طبيعة هذا الشعب اليمني الصابر والمجاهد ومواقفه النابعة من عقيدة راسخة بأن الحق أحق أن يُتّبع ومن إيمان صادق بالدفاع عن المظلومين والمستضعفين”، واشار الى ان “موقف اليمن، قيادةً وشعبًا، هو امتداد لنهج الإمام الحسين (عليه السلام) الذي لا يساوم على الحق في مواجهة الطغيان ولا يرضى الذل والهوان”، واكد ان “كل عدوان لن يزيد اليمن إلا صلابة وثباتًا وعزيمة على المضي في طريق المواجهة، حتى يتوقف العدوان على غزة ويُرفع الحصار عنها”.
وشدد حزب الله على أن “هذا العدوان الجبان لن يحقق أهدافه، كما فشل من قبل العدوان الأميركي على اليمن”، وأكد “الوقوف الكامل والثابت إلى جانب الشعب اليمني الأبي”، ودعا “جميع الدول والشعوب الحرة في العالم وخاصة الشعوب العربية والإسلامية إلى رفع الصوت عاليًا ومساندة هذا الشعب المجاهد والشجاع الذي يدافع عن كرامة الأمة كلها”.
المصدر: موقع المنار