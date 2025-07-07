لبنان

العلاقات الإعلامية في حزب الله دانت اعتقال العدو لمدير مكتب “الميادين”

دانت العلاقات الإعلامية في حزب الله “اعتقال قوات العدو الاسرائيلي مدير مكتب قناة الميادين في ‏فلسطين‎ ‎المحتلة الزميل ناصر اللحام”.

ولفت العلاقات الاعلامية في بيان لها الاثنين الى ان ذلك “يأتي في سياق النهج الإسرائيلي المستمر لطمس كل حقيقة ‏وإسكات كل صوت حرّ وحجب كل صورة تفضح وجهه الإجرامي وتوثق جرائمه ومجازره بحق المدنيين ‏في غزة وكل المنطقة”. ‏

وتابع البيان ان “العلاقات الإعلامية تعبّر عن تضامنها الكامل مع الزميل ناصر اللحام ومع قناة الميادين ومع كل ‏الصحافيين والإعلاميين الشجعان الذين يعملون في قلب المخاطر من أجل نقل الحقيقة وفي مواجهة عدو لا ‏يتوانى عن استهدافهم وقتلهم خارقًا بذلك كل المواثيق والقوانين الدولية”.

ودعت العلاقات الاعلامية “كافة الهيئات الإعلامية ‏والمنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذه الجريمة والضغط بكل الوسائل المتاحة على العدو للإفراج ‏الفوري وغير المشروط عن الزميل ناصر اللحام”.

وكان العدو الاسرائيلي قد اعتقل فجر الاثنين مدير مكتب قناة الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام من منزله في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

المصدر: موقع المنار